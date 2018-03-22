Савченко ехала в Раду с сумкой вещей для тюрьмы - сестра

Надежда Савченко была готова к задержанию и шла в четверг, 21 марта, в Верховную Раду с сумкой, полной собранными для тюрьмы вещами.

С таким заявлением выступила ее сестра, Вера Савченко, перед представителями СМИ возле здания СБУ, сообщает "Украинская правда".

"Собрала необходимые вещи, которые разрешены - без металла, без шнурков, - и эта сумка лежит у меня в машине... Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами", - сказала она.

Вера Савченко также добавила, что рассчитывает на поддержку украинцев и иностранных государств, но точно пока не может сказать, будет ли собирать митинги в поддержку Надежды.

"Вполне возможно, что сегодня соберется и суд. Судьи у нас карманные, по звонку вызовут, они сюда придут, молоточком стукнут - и будет мера пресечения", - подытожила Вера Савченко.

Напомним, перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Как сообщалось, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.