"Настоящий герой Мордора": что пели о Савченко политики, которые теперь поливают ее грязью

Для Надежды Савченко в политике наступают сто лет одиночества: военную летчицу и народного депутата обвинили в том, что она планировала при помощи Владимира Рубана устроить теракт в Верховной Раде, забросав гранатами сессионный зал парламента.

22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата. В тот же день она Савченко была арестована. Политики, которые фотографировались с ней в первые дни ее возрващения в мае 2016 года, отмалчиваются, певшие ей дифирамбы до и после возвращения депутаты и блогеры зачищают свои страницы от восторженных в отношении к Савченко постов.

Часть постов, впрочем, сохранилась - "Главред" показывает, как отношение к депутату менялось от восторженного до презрительного.

В глазах нардепа, советника главы МВД и куратора сайта "Миротворец" Антона Геращенко менее чем за два года Савченко прошла путь от "украинской Жанны Д'Арк", то человека, которому необходимо психиатрическое обследование. Кстати, 15 марта анкета Савченко была размещена в "чистилище" сайта "Миротворец":

Олег Ляшко, после вызволения из российской тюрьмы называл летчицу "патриоткой", "героиней" и "примером мужества для мужчин". После того, как Савченко арестовали, политик пришел к выводу, что не все то золото, что блестит:

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Андрей Лозовой выяснил, что вольный дух Надежды Савченко оказался заложником сложных многоходовок Виктора Медведчука и Юлии Тимошенко:

Тепло приветствовавший возвращение Савченко в Украину Зорян Шкиряк после обвинений ГПУ понял, что Надежда - настоящий "герой Мордора" и "лучший друг российских террористов":

Игорь Мосийчук обрадовался тому, что "московская консерва" была остановлена.

Разумеется, сборник высказываний будет неполным без присутствия в нем первого лица государства. Свежее отношение тут, а прежнее выразилось, в том числе, и награждении Савченко званием героя Украины.

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