Порошенко назначил Савченко губернатором Волынской области

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Савченко новым главой Волынской областной государственной администрации.

"Уверен, что с этими задачами нового председателя Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", - сообщил президент на своей странице в соцсети Facebook.

Савченко на посту губернатора Волыни заменит Владимира Гунчика, который занимал эту должность с 24 июля 2014.

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Александр Савченко. Досье:

Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в с. Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области. Окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1994 году - Украинскую академию внутренних дел. В 1979-1981 гг. служил в ВСУ.

В органах внутренних дел Савченко работает с 1984 г, а в 2001 г. проходил службу на различных должностях в управлении Киева.



С июля 2001 года - начальник Главного управления, а затем департамента административной службы милиции. Потом занимал пост главы департамента ГСО при МВД Украины. C декабря 2007 по март 2010 г. был заместителем министра внутренних дел Украины.



С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Украины Развадовского В.Й. В 2014 году стал директором департамента экономической безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".



С 2014 по 2016 – директор Департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".



С января 2017 г. назначен на должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации, работал до ноября.



Имеет научную степень кандидата юридических наук по специальности административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Награжден орденом "За заслуги" III степени, имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".