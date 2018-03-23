На свободе: Шевченковский суд отказался арестовывать Савченко - СМИ

Шевченковский райсуд Киева сегодня, 23 марта, освободил внефракционного нардепа Надежду Савченко.

Судья Евгений Сидоров отметил, что прокуратура не предоставила доказательств правонарушений, в совершении которых ей было объявлено подозрение, передает Лига.

"Принимая во внимание отсутствие правовых оснований для лишения Савченко свободы, следственный судья приходит к выводу о необходимости освобождения последней из-под стражи в зале суда", - сообщил судья.

В качестве меры пресечения летчице избрали выполнение процессуальных обязанностей. Напомним, ГПУ ходатайствовала в суде об аресте нардепа сроком на два месяца.

Кроме того, в перерыве судебного заседания по избранию ей меры пресечения Савченко обвинила партию Тимошенко в предательстве.

"Партия Батькивщина в этом мастак. В этом зале находится еще один человек, которого так же партия "Батькивщина" предала. Использовала, подставила под все ножи и предала. Это нормально для политических партий", - сказала депутат. При этом она не уточнила, кого имеет ввиду.

Напомним, ранее в ходе судебного заседания нардеп обматерила прокурора Александра Банника и отказалась предоставлять образцы своей ДНК.

Напомним, 22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и дала разрешение на ее задержание, а также арест.

До принятия такого решения в парламенте генпрокурор Юрий Луценко показал видео, подтверждающее, что политик и глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с захваченной части Донбасса и обсуждали планы госпереворота.

В Шевченковском райсуде прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник говорил, что нардепу грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. Позже подозреваемая объявила голодовку.