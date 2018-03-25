"Полная лажа в голове". Саакашвили объяснил, как "развели" Савченко

Депортированный из Украины лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил о том, что арестованного народного депутата Надежду Савченко можно спровоцировать на любые действия.

"У Нади Савченко полная лажа в голове. ее очень спокойно можно было... Любой провокатор мог "развести" в разговоре на любые провокативные действия. Особого секрета для спецслужб, особого навыка для этого не требуется", — подчеркнул Саакашвили в эфире одного из телеканалов.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.