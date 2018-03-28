Савченко анонсировала поход в президенты

Арестованная народный депутат Надежда Савченко заявила, что станет кандидатом в президенты Украины (президентские выборы в нашей стране запланированы в 2019 году).

Войны политиков приводят к войнам в реальности, рассказала нардеп в видео, опубликованном на ее странице в Facebook.

"Когда проходят выборы в Украине, украинцы проигрывают страну политикам и олигархам, потому что никогда не происходит изменение политической системы", — отметила она.

По словам Савченко, "чтобы сохранилась Украина как страна и государство нужно найти мудрое решение, действовать надо на опережение". "Я знаю, что делать, и решение для себя действовать я приняла. Придет время — я стану кандидатом в президенты Украины…", — подчеркнула народная избранница.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.