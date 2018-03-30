Арендованный у сестры дом и земельные участки тети: что указала в декларации Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2017 году получила 560 тысяч гривен дохода, а ее супруг Александр Тимошенко задекларировал 3 миллиона 600 тысяч гривен прибыли.

Согласно поданной народным депутатом декларации, ее доход составляет зарплата в сумме 225,5 тысяч гривен, обеспечение депутатской деятельности – 252,8 тысяч гривен, 81,7 тысяч гривен – проценты от банковских вкладов.

Живет Тимошенко в доме площадью 588 квадратных метров, который арендует у двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Кроме того, нардеп пользуется земельными участками, которые также принадлежат сестре и тете – главе "Батькивщины" в Днепре Антонине Ульяхиной.

В декларации Тимошенко указала, что автомобилей у нее нет. Однако вписала внушительный список драгоценностей: серьги, кольца и подвески с жемчугом и камнями.

Напомним, ранее Тимошенко, которая ранее дважды отказалась объяснять, откуда взялись десятки тысяч долларов на оплату лоббистов в США, все-таки прокомментировала данную информацию.