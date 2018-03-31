"Действует больно". Геращенко сказала, из каких городов Россия высылает украинских дипломатов

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что Россия решила выслать украинских дипломатов, в основном из посольства в Москве, и пять — из консульства в Ростове-на-Дону.

Именно в этих городах происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными, написала нардеп на своей странице в Facebook.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов", — отметила политик.

По словам народной избранницы, родственники политзаключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно функционировать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в "Мордоре", увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", — подчеркнула Геращенко.

Напомним, 4 марта в парке британского Солсбери на скамейке в бессознательном состоянии нашли бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.