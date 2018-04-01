В штабе АТО рассказали, как боевики срывали "пасхальное перемирие"

В субботу, 31 марта, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали срывать "пасхальное перемирие" — за сутки 11 раз обстреляли позиции украинских воинов, ранены двое наших защитников.

Пострадавших оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении террористы четыре раза открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям возле Водяного, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды атаковали защитники Павлополя.

Также враг применил гранатометы и стрелковое оружие против защитников Авдеевки и Марьинки. На Луганском направлении злоумышленники били по укреплениям в районе Катериновки из 82-мм минометов, гранатометов и вооружения БМП.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.