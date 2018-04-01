Порошенко анонсировал визит в Германию: планирует обсудить введение миротворцев на Донбасс

Президент Петр Порошенко заявил, что 10 апреля планирует осуществить визит в Германию и, в частности, обсудить вопрос введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс.

Начало работы миротворцев будет способствовать выведению с захваченных территорий военной техники, вооружения, регулярных воинских формирования РФ и пророссийских боевиков, рассказал он во время визита в Мариуполь Донецкой области, говорится на сайте президента.

"… главным приоритетом украинской власти является восстановление разрушенной инфраструктуры этих территорий — строительство школ, детских садов, больниц, дорог, мостов, восстановление освещения…", — отметил глава государства.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.