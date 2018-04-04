"Политически мотивированные стандарты". Бурбак возмутился действиями НАБУ

Публичные склоки между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро отдаляют Украину от реальной борьбы с коррупцией.



Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, после заслушивания отчетов руководителей этих антикоррупционных органов.

"Публичный конфликт между НАБУ и САП показывает, что руководители этих ведомств сосредотачиваются на скандальном пиаре. "Народный фронт" возмущен этими дрязгами. Все это лишь отдаляет Украину от реальной борьбы с коррупцией. Уровень доверия к новосозданных антикоррупционных органов в обществе катастрофически упал", - подчеркнул Максим Бурбак.



Руководитель фракции напомнил, что "Народный фронт" давно требует перейти от пиара к практическим результатам - обвинительных приговоров против действительно высокопоставленных коррупционеров".



"Где конкретные дела и конкретные приговоры в судах? И не надо нам рассказывать, что на этом пути стоит создание антикоррупционного суда", - подчеркнул Максим Бурбак.



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По его словам, действия НАБУ имеют политически мотивированные стандарты.

"События последних месяцев дают украинцам основания сомневаться, в частности, в процессуальных действиях НАБУ и САП по конкретным производствам. Даже непрофессионалу видны политически мотивированные двойные стандарты в работе НАБУ", - подчеркнул руководитель фракции.



"Определенная политическая группировка использует НАБУ как инструмент продвижения своего политического проекта. Речь идет о депутате-оптимисте с элитной недвижимостью, Гизо Углаве и тому подобном", - добавил руководитель фракции "Народный фронт".



Руководитель фракции также отметил бездействия со стороны НАБУ относительно срыва приватизации Одесского припортового завода.



"В 2016 году был первый конкурс по прозрачной публичной приватизации. После того как Саакашвили с определенными должностными лицами с НАБУ сделал все для срыва этого прозрачного конкурса, ни одной заявки не поступило", - рассказал Бурбак.



Он добавил, что срыв приватизации выгоден России, которая таким образом могла показать миру, что Украина не подходит для инвестиций и дискредитировать страну в глазах инвесторов.



"Народный фронт" - именно та политическая сила, которая инициировала и проломила сквозь парламент антикоррупционные реформу, создала НАБУ и САП. Мы считаем, что НАБУ и САП должны существовать, но нам надо вернуть доверие людей к этим органам. Все общество предоставило вам очень огромный кредит доверия, который вы бездумно теряете. Но этот кредит надо будет возвращать, а сделаете ли вы это - большой вопрос", - резюмировал Бурбак.