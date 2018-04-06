Российский военный эксперт дал позитивный прогноз по Донбассу

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что на Донбассе вполне можно рассчитывать на несколько сравнительно спокойных месяцев, возможно, даже до августа.

Затишье продиктовано много чем, в том числе Чемпионатом мира по футболу в РФ, рассказал эксперт "Апострофу".

"К тому же, сейчас весенняя распутица, а это не очень подходящее время для масштабных боевых действий. Скоро лето, но там будет Чемпионат мира. Поэтому вполне можно рассчитывать на несколько сравнительно спокойных месяцев", — отметил собеседник.

По его словам, "конечно же, перестрелки или стычки никто отменять не будет". "Могут ли быть какие-то изменения в политике Москвы на Донбассе? Для этого нет никаких оснований", — добавил Фельгенгауэр.

"В Москве надеются, что в Украине государственность развалится сама по себе. На такие события, как арест Савченко (нардеп Надежда Савченко — Ред.) и другие подобные вещи. Так что, может (по мнению представителей Кремля — Ред.), и воевать не придется. При этом стратегическая задача развернуть Украину в сторону России никуда не делась. Да и не денется", — полагает обозреватель.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, говорил, что Россия слишком много инвестировала в войну на востоке Украины и поэтому "не уйдет с Донбасса быстро и легко".