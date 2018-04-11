"Подорвала" Раду. Сестра Савченко считает, что нардеп сделала переворот

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера считает, что политик таки сделала переворот — она "подорвала" Верховную Раду.

Народная избранница срывает маски с политиков, "наша политика скисла", рассказала она в эфире телеканала Zik.

"… политики заговорили, что мы понимаем, что нас люди прокляли и ненавидят. Они это понимают, но не идут", — сказала сестра нардепа.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога, в тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.