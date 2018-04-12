Порошенко назвал ахиллесову пяту России

Президент Петр Порошенко считает, что ахиллесовой пятой Российской Федерации является ее агрессия против Украины.

РФ долго подпитывала маргинальные, радикальные силы в нашей стране и за ее пределами, рассказал украинский лидер на XI Киевском форуме по безопасности, пишет УНИАН.

По словам политика, Кремль "отрывал части суверенных наций, как он пытался и пытается сделать в Украине, Грузии, Молдове, чтобы скомпрометировать и контролировать нашу независимость, чтобы контролировать наш выбор, который мы делаем и уже сделали".

"И этот выбор — в пользу возвращения Украины в семью европейских народов…", — добавил Порошенко. Президент подчеркнул, что Кремль выстраивал сети влияния внутри стран и обществ, которые готовы включаться в необходимый момент и создать окно возможностей для РФ.

"Но, несмотря на попытки России вмешательства в выборы по всему миру, примеры Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Нидерландов и многих других европейских стран, где победили европейские или мировые ценности, продемонстрировали, что российское влияние имеет свои пределы", — заявил глава государства.

"Это также показало, что кремлевские сети влияния — это, по сути, карточный домик, который быстро развалится, если встретится со скоординированным и мощным ответом", — полагает он.

Украинский лидер сказал, что "ахиллесовой пятой России является именно ее агрессия против Украины, и путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине".

Ранее Петр Порошенко говорил, что РФ продолжает глумиться над международным правом, подстрекает, направляет, а также руководит так называемым "международным клубом диктаторов".