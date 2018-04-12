Как Москва попала в собственную ловушку, или Почему встреча "нормандской четверки" пройдет без РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко анонсировала встречу лидеров трех стран-участниц "нормандской четверки" — Германии, Франции и Украины — в немецком городе Ахен в мае. При этом на встречу, где будет обсуждаться проблема Донбасса, не пригласили российского президента Владимира Путина.

Такое положение дел вполне закономерно и "нормально", рассказал "Главреду" директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран.

"На мой взгляд, это совершенно нормально, что на этот раз лидеры Германии, Франции и Украины собираются встретиться без России. В ходе этих переговоров будет выработана единая переговорная позиция Запада и Украины по тому, как действовать в дальнейшем относительно Российской Федерации", – пояснил он.

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При этом он отметил, что встреча глав трех государств без Путина — это важный сигнал конкретно для России: "Раньше Москва мечтала, чтобы судьба Украины решалась без официального Киева, чтобы велись прямые переговоры между Западом и Россией о дальнейшей участи Украины. Однако сейчас ситуация складывается с точностью до наоборот: то, что касается России и происходит с ней, обсуждается государствами без ее участия. И грядущая встреча в "формате трех" будет одним из примеров этого".

По его прогнозам, в ходе этой встречи будут обсуждаться не только вопросы, касающиеся украинско-российских отношений и ситуации на Донбассе, но и общие действия по усмирению российской агрессии и действий России, которые дестабилизируют ситуацию в мире. Это еще одна причина, почему встреча будет проходить без России, добавил Таран.

"Для Украины встреча в "формате трех" важна еще и тем, что она в который раз подтверждает тот факт, что Запад на нашей стороне, и что западные санкции, которые вводились против России, если и будут пересматриваться, то только в сторону ужесточения", – уверен эксперт.

И резюмировал: "На Западе после того, как увидели, что сейчас вытворяет Россия, убедились, что эта страна несет угрозу не только Украине, но и всему миру. Это осознание изменило риторику и действия западных лидеров в отношении России. Если раньше они думали, что это проблема, прежде всего, Украины, то теперь уже наверняка их позиция изменилась — появилось понимание того, что Россия — наша общая проблема".

Ранее в Кремле прокомментировали "нормандский формат" без Путина. Настоящий "нормандский формат" подразумевает участие России, заявил Дмитрий Песков.