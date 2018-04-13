Проверка на детекторе лжи: сестра Савченко назвала требование нардепа

Арестованная народный депутат Надежда Савченко в пятницу, 13 апреля, должна пройти проверку на полиграфе (детектор лжи).

Народная избранница требует, чтобы допрос был публичным, сообщает ТСН со ссылкой на слова ее сестры Веры.

По данным издания, политик "хочет, чтобы была осуществлена минимум видеотрансляция, если журналистов не пустят на саму процедуру".

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.