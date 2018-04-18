Станет ли Порошенко "стрелять себе в ногу", или Зачем "слили" планы президента на Гройсмана и выборы

18 апреля 2018, 23:52

С Гройсманом лучше бы договориться, считает эксперт.

Отставка Гройсмана невыгодна для Порошенко, уверен политолог.

Отставка правительства Владимира Гройсмана обернется для президента Украины Петра Порошенко огромными проблемами на предстоящих президентских выборах.

Такое мнение высказала политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко в своем блоге на "Украинской правде".

"Теоретически, и даже практически возможны как отставка правительства Владимира Гройсмана, так и досрочные парламентские выборы. Однако оба эти сценария чреваты огромными проблемами для Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах, так как резко ослабят его предвыборные позиции", – отметил эксперт.

Свою уверенность он объяснил тем, что вероятность Гройсман будет участвовать в выборах главы государства, находясь на посту премьер-министра, крайне низка.

"А вот если его уволят с этой должности, то тогда у него просто не будет другого выбора. Он начнет бороться за свою политическую перспективу уже в статусе оппозиционного политика как раз на президентских выборах. При этом он с высокой вероятностью отберет несколько процентов у президента Порошенко и серьезно осложнит ему борьбу за выход во второй тур президентских выборов", – уточнил политолог.

Проведение досрочных парламентских выборов с очень высокой вероятностью приведет к тому, что Порошенко потеряет даже относительный контроль над парламентом и правительством, считает Фесенко.

"Более того, и новое парламентское большинство, и новое правительство, которые могут появиться в результате досрочных парламентских выборов, почти наверняка будут крайне враждебны президенту Порошенко. В результате его предвыборные позиции будут крайне ослаблены. Спрашивается: и зачем все это Петру Алексеевичу? Зачем "стрелять себе в ногу", даже если очень хочется насолить Авакову или Гройсману. Тем более, что с Гройсманом, как показывает опыт, всегда можно договориться", – отметил эксперт.

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Поэтому отставку правительства и досрочные парламентские выборы с подачи президента Фесенко считает крайне маловероятными вариантами, так они чреваты для Порошенко огромными рисками и проблемами: "Если, конечно, он будет действовать рационально и не станет слушать некоторых товарищей, пекущихся только о своих личных интересах".

"Кстати, горькое разочарование может ожидать тех, кто рассчитывает на сохранение себе депутатского мандата еще на 5 лет в случае досрочных парламентских выборов. Ведь если та же Юлия Тимошенко выиграет президентские выборы, то она почти наверняка распустит парламент, не отвечающий ее интересам", – добавил политолог.

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По его мнению, "слив" о досрочных парламентских выборах, судя по его содержанию и контексту, скорее всего направлен на то, чтобы попугать Гройсмана и Авакова, сделать их более сговорчивыми.

"Возможно, с помощью таких слухов также хотят подтолкнуть к фальстарту некоторых потенциальных участников будущих выборов. Но эти "утечки" появляются далеко не в первый раз и пока что не оправдывались. На самом деле, все эти слухи показывают нервозное состояние украинского политикума, начинающуюся предвыборную лихорадку, уже охватившую, несколько раньше времени, некоторых из политических игроков", – резюмировал Фесенко.

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