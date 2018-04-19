Савченко появилась перед камерами впервые после объявления голодовки: видео

Арестованная депутат Надежда Савченко впервые появилась перед камерами после объявления голодовки.

Ее подозревают в подготовке теракта в центре столицы с последующим захватом власти.

От пищи в следственном изоляторе Савченко отказалась 24 марта. На суд Савченко привезли по ходатайству СБУ.

Следователи пытались взять у нее образец слюны, чтобы сравнить с тем, что нашли на одном из телефонов в этом деле. Предоставить слюну добровольно Савченко отказалась, прямо заявив: "Ко мне в рот лезть не дам".

"Попробуете меня тронуть, буду писать заявление и считать это пытками", – подчеркнула она.

Напомним, Надежда Савченко 17 апреля прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сестра нардепа Вера говорила, что во время допроса были допущен ряд нарушений.

Позднее Савченко рассказала, о чем ее спрашивали при допросе на полиграфе. Тестирование на детекторе лжи длилось шесть часов, отметила политик.

Политика подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.