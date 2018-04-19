Эксперт оценил вероятность отставки Гройсмана и досрочных выборов в Раду

Эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк для "Главреда" оценил вероятность серьезных украинских политических пертурбаций в виде досрочных парламентских выборов.

"После выборов 2014 года каждую весну и каждую осень начинают ходить слухи и разговоры о том, что грядут досрочные выборы. Наверняка, пять подобных историй можно будет насчитать… Могу сказать точно: я совершенно не верю в реализацию сценария с проведением досрочных выборов в Украине. А подобные вбросы, слухи и "сливы информации" о подготовке к досрочным выборам — это своего рода угрозы и шантаж Гройсмана и "Народного фронта" относительно объединения", - сказал он.

По мнению Октисюка, президент Порошенко будет сохранять острожность и не пойдет на риск дестабилизации.

"Не думаю, что Порошенко согласится на сценарий досрочных парламентских выборов — он не пойдет на такую дестабилизацию и такую политическую турбулентность. Рейтинги президента сейчас падают, однако проведение досрочных выборов для него может оказаться намного более опасным. И опасность такого сценария для Порошенко состоит в том, что крайне низкая вероятность того, что его политическая сила выиграет эти выборы, в первую очередь, по спискам. А, если Порошенко не выиграет, то гипотетически за счет мажоритарщиков он сможет создать какую-то временную коалицию в парламенте, но все равно Тимошенко удастся провести значительно большую фракцию и создать серьезные проблемы накануне президентских выборов", - считает эксперт.

Кроме того, полагает Окситюк, проведение досрочных парламентских выборов не решит проблему с перезагрузкой парламента.

"А для депутатов, в любом случае, есть риск того, что после президентских выборов, если их выиграет Тимошенко, снова будет перезагрузка парламента. В любом случае, новый президент перезапустит парламент. Так что все эти заявления о вероятности досрочных выборов связаны с созданием единой партии власти. Знаю наверняка, что все эти слухи очень активно распространяет ближайшее бизнес-окружение Порошенко, которое заинтересовано в сохранении своих мандатов, потому в их интересах перезапустить парламент. Но, повторюсь, если президентские выборы выиграет Тимошенко, она точно распустит парламент и объявит новые выборы. Кроме того, эти слухи о досрочных выборах распространил Гордон, который приближен к Медведчуку", − подытожил эксперт.

Напомним, накануне журналист Дмитрий Гордон и некоторые другие работники СМИ со ссылкой на собственные источники заявили о возможной отставке премьера Гройсмана и высокой перспективе досрочных парламентских выборов.





