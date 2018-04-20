Парубий рассказал о дальнейшей работе Рады: досрочных выборов не будет

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в Украине досрочных выборов не будет, впереди будет "системная, непростая работа".

"Паралич" работы парламента является "одной из худших услуг, которая может быть сделана для обороноспособности", рассказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа. Системная, непростая. Будут решения, которые нужны сегодня для общества, которые нужны сегодня для украинской безопасности и обороны", — отметил спикер.

По его словам, позиция президента Петра Порошенко по вопросу избирательной гонки такая же, как и его: "досрочные выборы — это способ дестабилизации". Парубий сказал, что разговоры о досрочных выборах выгодны внешнему агрессору и "есть силы, которые хотели бы и в Украине досрочных выборов, которые хотели бы воспользоваться тем вопросом для своих узких политических партийных интересов".

"Им не удастся поставить свой личный интерес выше интересов государства. Их интриги и их попытки разбалансировать страну не будут иметь никакого успеха", — заверил спикер.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники писали о возможной отставке премьер-министра Владимира Гройсмана и высокой вероятности досрочных парламентских выборов.