Охрана Порошенко не пропустила Садового на закрытую встречу:фото

Мэра Львова Андрея Садового охранники президента Петра Порошенко не пропустили на закрытую встречу с культурной и бизнес-элитой в Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео затем раздадим. Такая встреча Президента в университете. К сожалению, мэра города в списке приглашенных тоже нет. И в зал ему пройти не разрешили", - сообщила в Facebook пресс-секретарь львовского градоначальника Кристина Процак.

Позже спикер Садового сообщила, что во время совместной встречи с издателями в кофейне "Львівська копальня кави" президент попросил прощения за случившееся.

"Президент извинился за ситуацию в университете, когда мэра города не пригласили на встречу", - написала Процак.

Напомним, депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Марьяна Батюк опубликовала утром в пятницу, 20 апреля, на собственной странице в соцсети Facebook поздравление с днем рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера.