Пленки Онищенко: в НАБУ не услышали в записях ничего криминального

НАБУ не видит конкретных фактор нарушений законов Украины в аудиозаписях, которые были опубликованы бывшим народным депутатом Украины Александром Онищенко. С таким заявлением выступил глава антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в среду, 25 апреля.

"Мы ожидаем, что Онищенко расскажет конкретику хотя бы по какому-то кейсу, мол, я дал столько-то депутату за такой-то закон, чтобы это можно было проверить. Были заявления о о подкупе нардепов, лоббировании законов и многое другое, но эти заявления были без конкретных фамилий, мест передачи средств, без ссылки на аппаратуру", - сказал Сытник, добавив, что сейчас детективы НАБУ безрезультатно пытаются связаться с Онищенко.

Сытник также отметил, что НАБУ просило предоставить пленки на экспертизу, а сам глава Бюро говорил с депутатом, однако Онищенко их так и не передал.

Напомним, ранее беглый экс-депутат Александр Онищенко опубликовал часть пленок, на которых якобы фигурирует президент Украины Петр Порошенко. На записи речь Онищенко договаривается с главой государства о закрытии уголовных дел против Николая Злочевского, министра экологии времен Виктора Януковича.

После публикации экс-нардеп также отметился несколькими громкими заявлениями, перечислив самые дорогие голосования в Раде и назвав Майдан переворотом одних олигархов против других.

Также он обнародовал несколько главу из своей книги о президенте Петре Порошенко. Одна из них посвящена лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, другая - получению партией "Народный фронт" денег на выборы.