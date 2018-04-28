В Украине ответили Сийярто: Венгрия доводит языковой вопрос до абсурда

Венгрия доводит ситуацию до абсурда, требуя отменить образовательный закон и блокируя заседания комиссии Украина-НАТО, заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Украинский чиновник подчеркнул, что урегулирование ситуации зависит от Будапешта, а Украина предпринимает все необходимые шаги для урегулирования ситуации вокруг закона об образовании.

Таким образом Пристайко прокомментировал последнее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Как они интерпретируются венгерской стороной, в этом действительно серьезная проблема. Меня беспокоит фетишизация этого процесса со стороны Венгрии, которая фактически доводит ситуацию до абсурда, которая собирает все больше и больше каких-то новых аргументов, выходящих за рамки языковой статьи закона", — заявил Пристайко в комментарии "Европейской правде".

Он отметил, что комиссия Украина-НАТО для Киева является очень важным форматом, которому в этом году исполняется 20 лет.

Однако, по словам посла, блокировка Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО не означает невозможность встретиться с государствами НАТО отдельно, и "президент Порошенко это делает".

Поэтому, подчеркнул Пристайко, если Венгрия заблокирует встречу на саммите, Украина будет искать другие пути донести свою позицию.

Напомним, глава МИД Венгрии заявил, что проведение встречи Украина-НАТО на саммите зависит исключительно от Украины, а также назвал пропагандой заявления властей Украины о том, что венгерская политика продиктована третьей стороной.

Ранее Сийярто говорил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах национальные меньшинства". Министр говорил, что по правам, в частности, "ударил" закон об образовании.

Позже заместитель министра иностранных дел украинского государства Василий Боднар сказал, что агрессивная риторика Венгрии не соответствует интересам самого Будапешта, поэтому демонстрирует заказной характер.