Яценюк рассказал, как ушел от Тимошенко "в одном костюме, с зубной щеткой и пастой"

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал о своих встречах с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко в интервью изданию "Фокус".

Отвечая на вопрос, общается ли он с Тимошенко, Яценюк сообщил, что у них было несколько встреч: "Это естественно, когда люди с политической историей и с политическим будущим сидят за столом и просто говорят друг с другом. Даже оппозиция с властью должна говорить", цитирует "Фокус" Яценюка.

"У меня четкое впечатление после разговоров с ней, что она осознает значительную часть вызовов, на которые надо будет ответить, если станет президентом", - сказал он.

В ответ на вопрос журналиста, простила ли Яценюка Тимошенко, он сказал: "Я не обижаюсь на Юлию Тимошенко". "Янукович посадил Тимошенко в тюрьму, "Батькивщину" уничтожали. Мы с Юлией пришли к решению о том, что необходимо сформировать одну объединенную оппозицию. И не "Батькивщина" была ликвидирована, а "Фронт Змин" был ликвидирован. Турчинов и я поставили задачу освободить Тимошенко. Наша объединенная политическая сила по результатам парламентских выборов 2012 года взяла больше всего мест среди оппозиционеров. Это дало возможность иметь объединенную оппозицию во время Майдана. И это позволило освободить Тимошенко", - сказал он.

Тимошенко приняла решение баллотироваться в президенты, напомнил он: "Я пришел на съезд на ее выдвижение. Я не прятался, не сказал: вы знаете, я не знаю Юлю. Но на тот момент мы считали, я и сейчас считаю, что ей не надо было баллотироваться на тех выборах, надо было подождать 5 лет и спокойно выйти сейчас". "Потом мы пошли на парламентские выборы. В одно прекрасное утро узнаем, что партия "Батькивщина" провела съезд, и нас нет в этой политсиле. Через две недели мы вынуждены были сформировать партию "Народный фронт", - рассказал Яценюк.

"Я свои обязательства перед ней выполнил. Я пришел в объединенную партию. Мы взяли 26% на парламентских выборах. Мы держали всю партийную структуру. Мы освободили Тимошенко. И я, как порядочный человек, вместе с нашими однопартийцами все оставил в семье, ушел в одном костюме, с зубной щеткой и пастой", - сказал лидер "Народного фронта".



