СБУ допрашивала сестру Савченко

Сестра арестованного народного депутата Надежды Савченко — Вера — находится в здании Службы безопасности Украины.

Родственницу нардепа допрашивали в качестве свидетеля, написала пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook.

"Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос ее в качестве свидетеля. На 14:00 туда иду я. А тем временем Надежда голодает 42-й день!!!", — отметила спикер.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день народная избранница объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз она прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.