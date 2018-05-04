НАБУ подозревает Ляшко в фиктивной сделке для "отмывания" денег - СМИ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в результате экспертизы установили подделку документов во время продаже нардепом и главой фракции "Радикальной партии" в Ради Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.

Соломенский райсуд столицы Украины по данному делу вынес два определения, предоставивших доступ к документам регистраторов сделки, сообщает портал "Слово и дело".

Расследование НАБУ осуществлялось в рамках проверки по поводу незаконного обогащения, декларирования недостоверных сведений и использовании фальшивых документов.

Согласно имеющимся данным, в электронной декларации за 2015-й Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля кандидату от "Радикальной партии" на внеочередных выборах-2014 Веронике Вьюн. Однако она опровергла факт покупки машины у нардепа, подписание каких-либо документов по этом поводу, а также передачу Ляшко денег.

Также сообщается − почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации сделаны не Вьюн, а другим человеком

По версии НАБУ, вся эта ситуация свидетельствует об использовании Ляшко поддельных документов для "отмывания" 2,2 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось отом, что в НАБУ сделали секретным расследование лотерейных выигрышей Ляшко.