Савченко объяснила, почему разрывает сотрудничество со всеми платными адвокатами

В Киеве на заседании Шевченковского райсуда народный депутат Надежда Савченко заявила, что не может позволить себе платных адвокатов, и, чтобы не загонять свою семью в долги, разрывает сотрудничество со всеми защитниками.

Политик попросила предоставить ей государственного адвоката, пишет "Громадське".

"… на суде заявила, что не может оплачивать адвокатов и что она удивлена, что адвокаты говорят, что не могут работать с ней из-за поведения ее сестры Веры", — отметило издание.

Также народная избранница сказала, что готова была бы сама себя защищать, но поскольку по закону она не может этого делать, то ожидает предоставления государственного защитника.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить ее за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.