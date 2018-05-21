ЦПК окончательно проиграл суд депутату Пинзенику

Верховный Суд отказал "Центру противодействия коррупции" в опровержении информации о возможных злоупотреблениях со стороны ЦПК грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Соответствующее решение высшей кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба народного депутата Павла Пинзеника.

Постановление Верховного Суда Украины от 8 мая 2018 года отменяет постановление Апелляционного суда города Киева от 30 января 2018 года и восстанавливает решение Печерского районного суда города Киева от 25 октября 2017 об отказе в удовлетворении иска ОО "Центр противодействия коррупции" против Павла Пинзеника, пишет Gazeta.

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин и члены организации Дарья Каленюк и Александра Устинова просили признать недостоверной информацию, распространенную народным депутатом во время брифинга в Верховной Раде в мае 2017 года.

Павел Пинзеник сообщил тогда, что к нему обратилось ОО "Национальный интерес Украины", которое предоставило журналистское расследование об использовании средств международной финансовой помощи в размере $1,2 млн. в личных интересах членов "Центра противодействия коррупции". "Результат этого расследования сводится к тому, что, несмотря на большую заработную плату членов этого объединения, дополнительно средства выводились на физических лиц-предпринимателей. Так, например, сам ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов 1,7 млн. грн, ФЛП Устинова - 1,86 млн. грн, Дарья Каленюк - 130 тыс. грн", - отметил депутат.

Верховный Суд, ссылаясь на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосновенность личной жизни, напомнил: "Предел допустимой критики в отношении лица, выступающего в своем публичном качестве, шире, чем относительно частного лица... ОО "Центр противодействия коррупции" и ее должностные лица должны осознавать, что границы допустимой критики в отношении них, по вопросам соблюдения принципов прозрачности и добродетели, значительно шире, чем отдельной рядовой личности".

Комментируя решение Верховного Суда, народный депутат Павел Пинзеник отметил: "Верховный Суд окончательно расставил все точки над і. Громкие заявления ЦПК о якобы "победе" в суде оказались обычным пиаром. Кассационная инстанция не нашла доказательств недостоверности информации о возможных злоупотреблениях со стороны ЦПК миллионными грантовыми средствами, полученными из-за рубежа. Верховный Суд также напомнил о европейских принципах права: неприкасаемых для закона быть не может. Если кто-то присвоил себе гордое звание "антикоррупционера", это не дает ему индульгенции. Теперь свое слово относительно характера и степени ответственности руководителей "Центра противодействия коррупции" должна сказать прокуратура, которая проводит досудебное расследование", - считает депутат.

В постановлении Верховного Суда напоминается, что письмом прокуратуры. Киева от 12 июля 2017 №04 / 5-13017 сообщено, что по указанным в обращении председателя ОО "Национальный Интерес Украины" обстоятельствам следственное управлением ДФС в Киеве внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований под №32017100000000081 по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами ОО "Центр противодействия коррупции".