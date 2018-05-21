Эксперт назвал Тимошенко наиболее вероятным победителем президентской гонки

Политический эксперт, народный депутат трех созывов Борис Беспалый считает лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко наиболее вероятным победителем президентской гонки. Помешать в этом ей может только применение властями серьезного админресурса.

"Я думаю, на честных выборах шансы Юлии Тимошенко выигрышные. Результаты выборов в ОТГ - тому подтверждение. Если честно, не вижу серьезных конкурентов у нее на честных выборах ", - сказал Беспалый в интервью журналистам "Вероятно".

Он напомнил, что недавно прошли шестые массовые выборы в объединенных территориальных общин, и все шесть выиграла "Батькивщина".

"Если ситуация будет развиваться плавно, не будет военного положения, небо не упадет на землю, то нет никакой причины считать, что эта стабильная тенденция изменится. Не вижу альтернативной политической силы. Альтернатива Тимошенко - админресурс, не персоналии. И "Батькивщине", которая общая альтернатива? Нет. В отдельных местностях - так, в национальном масштабе - нет", - убежден Борис Беспалый.

Он также обратил внимание на преимущества социальной политики, которую проводит лидер "Батькивщины": "Вспомните "Юлину тысячу" во времена ее премьерства. В ее социальной ориентации можно быть уверенным. Люди это не забыли, и это обеспечивает ей широкую поддержку".

Эксперт напомнил, что Тимошенко сохранила в государственной собственности стратегические предприятия, не позволила "теневую" приватизацию.

Что касается соцопросов в период между, то Беспалый считает это политтехнологией, главная цель которой - забирать очки в лидера оппозиции, искусственно навязывая технических фигурантов.

Кроме того, по его словам, провластных политиков специально не включают в рейтинги, чтобы не "откусывали рейтинг Порошенко".

"Это - манипуляция общественным сознанием в части политического лидерства. Хотят показать, что Тимошенко одна из многих почти равных претендентов. С другой стороны, делают "искусственное дыхание" президенту, игнорируя всех тех, кто уменьшает его рейтинг ", - пояснил политический эксперт.

По мнению Бориса Беспалого, "нынешний президент Порошенко в Украине непопулярен, и глазах Запада тоже потерял поддержку, когда его просили отменить электронные декларации для антикоррупционных активистов".

"Да, он борется. Или до конца - увидим. Хотя, повторюсь, его шансы выглядят ничтожно. Но не исключено, что он найдет новые подходы, новые возможности ... Но я уверен, что никакая технология не компенсирует плохую политику. А его политика является некачественной. Недореформ, полуреформы ... где, кто, что-то подсуетился. А результат? "- заключил эксперт.