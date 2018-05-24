"Президент, идущий на дно, тянет туда всю страну": соцсети о "проплаченной встрече" Порошенко с Трампом

BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщало, что Майкл Коэн получил от представителей Петра Порошенко 400 тысяч долларов за организацию встречи с Дональдом Трампом.

В Администрации президента Украины уже опровергли эту информацию. Член юридической команды Дональда Трампа также поспешил встать на сторону украинских властей, подчеркнув, что "платежи могут быть легко доказаны".

Но "осадочек", как говорится, остался.

Журналист Владислав Бовсуновский, к примеру, не видит в этой новости ничего особенного или криминального: "Я не понимаю почему сейчас все бросились обсуждать платеж от Порошенко американским лоббистам, который был совершен в 2017 году. Эту информацию открыто сообщал Дмитрий Шимкив еще год назад. 600 тыс. долларов это 50 тыс. долларов в месяц в течение года – стандартный гонорар лоббистской компании в США. Консультации оказывала BGR Group, платил Национальный совет реформ четырьмя траншами по 150 тыс. долларов. Деньги были не бюджетные, а донорские – международная помощь".

Журналист Леонид Швец, комментируя новость, отметил, что "в качестве встречной услуги свернули расследование в отношении Манафорта, получавшего бабло из черной кассы регионалов. Вот никак нельзя, чтобы без запаха".

Гораздо сильнее возмущается журналист Александр Дубинский: "Просто представьте – Порошенко заплатил за встречу с Трампом деньгами, которые украли у всех нас. Взятка чёрным налом президенту США. Полный пи*дец".

"Я не хочу злорадствовать, потому что речь идет о несколько больше, чем просто поступке физического лица Петра Алексеевича Порошенко. Речь идет о президенте, который должен быть образцом добродетели, но при этом представляет Украину в международных отношениях. Эта история может получить одно ключевое последствие – она сделает Порошенко токсичным, поскольку Трамп может дистанцироваться от него, чтобы доказать, что он не нарушал закон – и таким образом не ухудшал свое и без того непростое положение в свете расследования Мюллера. Американская, а вслед за ней и мировая пресса вцепятся в эту историю как в продолжение длительного Трампгейта. Что в итоге сделает Порошенко lame duck (дословно "хромая утка", в переносном смысле – "президент, который сидит свой последний срок") и значительно снизит возможности для маневров. А президент, который идет на дно, тянет туда всю страну", – написал нардеп Сергей Лещенко.

С иронией подошел к ситуации политтехнолог Дмитрий Корнейчук: "А я так понимаю: с 2018-го Трамп платит сотни тысяч лоббистам, чтобы не встречаться с Порошенко?"

А вот постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба встал на защиту президента. "Новость ВВС о встрече Трампа с Порошенко, мягко говоря, неубедительна. А теперь каминг-аут: если бы мне надо было заплатить деньги ради встречи с президентом страны, от которой во многом зависит безопасность моей страны, я бы заплатил".

По его словам, "люди, которых эта новость возбудила, не любят Порошенко, и не упускают случая его пнуть". "Но это не отменяет критическое мышление. Подозреваю, что эти же люди любят Джавелин, санкции против России, кредитные гарантии, американские инвестиции и Курта Волкера, который регулярно говорит правильные вещи о России", – добавил он.

Несколько иначе видит ситуацию пенсионер Vil Mirzayanov: "Жулик Коэн получил от Порошенко 400 тысяч долларов. За то, что он во время предвыборной кампании поставил на Хиллари, допустил утечку о том, что Манофорт пользовался в Украине черной кассой, и поэтому пришлось пойти на улаживание отношений с Трампом с помощью Коэна. Когда Порошенко после победы Трампа летел в Вашингтон, то он даже не знал, как его примет президент, и вся беседа могла свестись лишь к здравствуй-до свидания. А так Порошенко вылез из воды сухим. Однако Коэн влип в преступное дело еще глубже. Поскольку он никогда не зарегистрировал себя как лоббист. Без регистрации он просто преступник. Тем более получив такую хорошую сумму. Впрочем, Коэну и без украинского дела светит почти 100 лет тюрьмы. Поэтому все теперь пишут, ожидают, когда он начнет закладывать Трампа. Лично я думаю, что Мюллер-то никогда заранее не объявляет о своих намерениях и даже о нынешних он молчит. Поэтому не исключено, что Коэн уже вовсю дует под дудку следствия. Своя рубашка-то ближе к телу, а тут, понимаешь, у него малолетние дети, семья и пр. заботы. Если уже кореши вовсю поют песни признания, то с чего ему идти под топор".

Политконсультант Сергей Быков заявил, что уже знал о выплатах Трампу от Порошенко: "О том, что президенту Порошенко фото с Трампом стоило около 0 тысяч долларов, я узнал от Andrii Artemenko сразу после встречи Порошенко и Трампа. От того нардепа, которого Порошенко лишил украинского гражданства после анонсирования плана возврата Крыма и Донбасса".

"Вопрос не в том, сколько Порошенко заплатил за фото с Трампом, вопрос в том, были ли уплачены налоги с этих средств в Украине и в Штатах? Разумеется, нет. Во всяком случае, информации об обратном нет. В Украине налоги платят только лохи, к которым окружение президента себя не относит. А в Штатах деньги были перечислены еврейской общественной организации, которая не числится в реестре лоббистов. Если бы окружение Порошенко открыто заказало лоббистов, вопросов к сделке было бы меньше. Но в таком случае, лоббисты опубликовали бы информацию об этой сделке в своем ежегодном отчете. Президенту и его окружению пора бы выучить простую истину – в информационной эре все тайное становится явным", – резюмировал Быков.

Пользователя Sergiy Apostos больше волнует происхождение денег, чем сам факт выплат: "Вопрос не в том, платил ли президент лоббистам. Платятся большие деньги. И официально и из черных касс олигархов.

Встреча была нужная – было много вопросов к новому президенту США, были траблы с заявлениями политиков в поддержку Хилари и против Трампа – нужно было гасить конфликт. Встречу организовали – конфликт исчерпан (внешне) – молодцы.

Вопрос в том из каких фондов это оплачивалось.

Если из личного кармана гаранта – честь ему и хвала – думает о державе.

Если из черной – не есть хорошо – деньги украдены (как минимум налоги не уплачены).

Этот Коэн сдаст декларацию о лоббистской деятельности – заплатит налоги в казну США – а наши что будут делать? В декларациях этих расходов нет ни у кого.

Если же Коэн не покажет эти суммы – то это, возможно, удар не по Порошенко, а по Трампу – его де люди берут черный нал у проходимцев и делятся с хозяином. Может потянуть и на импичмент.

Еще будет смешной вариант, если Коэн покажет в отчетности 200 тыс. – разборки будут по цепочке передачи денег с нашей стороны".