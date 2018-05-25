Порошенко анонсировал визит в Украину президента Германии

Президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе (28 мая — 3 июня) Украину посетит глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Украинский лидер анонсировал визит немецкого коллеги в Киеве, открывая заседание Национального инвестиционного совета, пишет "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе я ожидаю визит в Украину президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера", — отметил Порошенко.

Издание Deutsche Welle, ссылаясь на пресс-службу президента Германии, писало, что глава государства будет находиться в Украине 29 и 30 мая. Политик, в частности, планирует встретиться в Киеве с Петром Порошенко, а также премьером Владимиром Гройсманом и обсудить состояние реформ.

Напомним, 10 мая немецком Ахене встретились Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, они обсудили ряд важных вопросов и сделали несколько резонансных заявлений.