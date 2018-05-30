СБУ, вы не молодцы, вы тупые, циничные уроды - Дубинский

Журналист Александр Дубинский прокомментировал спецоперацию СБУ по "убийству" российского журналиста Аркадия Бабченко и задержанию киллера.

По его словам, сами же сотрудники СБУ, чтобы показать эффективность своей работы, "заказали" это убийство бывшему АТОшнику.

"Поймали его. И теперь хвастаются, какие они молодцы. Вы не молодцы. Вы тупые, циничные уроды. Которые не могут ничего раскрыть, потому что заняты постоянными грабежами. Но можете устроить цирк с фейковым убийством. Которое можете только фейково же и раскрыть. Настоящее раскройте. Клоуны". - написал Дубинский в своем telegram-канале.

Напомним, вечером 30 мая стало известно, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалось инсценировкой и спецоперацией СБУ.

Глава Службы Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. После этого заявления Бабченко появился перед камерами и извинилися перед женой, которая не знала про спецоперацию СБУ.