Западные СМИ об "убийстве" Бабченко: Это невероятный идиотизм со стороны украинских спецслужб

Западные СМИ в унисон раскритиковали спецоперацию СБУ по "воскрешению" Аркадия Бабченко. Там считают, что это сильно дискредитирует украинскую власть и СМИ в глазах самых украинцев и мира, а также сыграет на руку Кремлю. Кроме того, журналисты на Западе отмечают, что эта операция обнажила руины российско-украинских отношений и зацикливание Киева на враге из Москвы.

"Главред" предлагает вам обзор западной прессы по фейковому убийству журналиста.

The Guardian: Официальным сообщениям с Украины больше доверять нельзя

Неожиданное воскрешение журналиста Аркадия Бабченко обрадовало промосковские медиа и онлайн-активистов, которые чувствуют, что они, наконец, получили четкое доказательство манипуляций западных медиа.

Так, поддерживаемый Кремлем канал RT обратился за комментарием к ведущему программы Going Underground Афшину Раттанзи, который заявил: "Очевидно, что общество стран, входящих в НАТО, НАТО теряет веру в журналистику. Все эти организации, CNN, BBC должны принести извинения за то, что они не проверяют новости, полученные от сил, желающих навредить России".

Корреспондент RT Ханиша Сети провела параллели с предыдущими случаями, когда Москва обвинялась в причастности к гибели видных людей в Украине: "Давайте вернемся к другим инцидентам, когда в прошлом ложно обвиняли Россию", - сказала она, перечислив имена экс-депутата Дениса Вороненкова, пророссийского журналиста Олеся Бузины и репортера Павла Шеремета. Она отметила, последняя история является убедительным доказательством той модели, по которой действует украинское руководство.

Профессор Манчестерского университета, эксперт по России Стивен Хатчингс заявил, что данный инцидент сыграл на руку Москве, укрепляя ее заявления о том, что все действия являются "провокациями врагов": "Это невероятный идиотизм со стороны украинских спецслужб", – подчеркнул он. Удивлен и редактор англоязычной версии Meduza Стивен Ротрок.

"Опираясь на ложь в медиа, Бабченко и украинские власти выставили дураками всех тех, кто вчера сообщал об убийстве. Я извиняюсь перед всеми своими подписчиками за распространение того, что оказалось полным фарсом. Урок усвоен – больше не доверять официальным сообщениям с Украины", - сказал журналист.

Die Welt: Фейковое убийство может оказаться подарком для Кремля



Радость, вызванная "оживлением" Бабченко, запятнана методами СБУ. До сих пор неизвестно, может ли в итоге украинская сторона действительно обвинить неких российских заказчиков в попытке совершить убийство.

С уверенностью можно сказать, что киевская секретная служба сумела добиться одного: дискредитировать всех журналистов или информационных агентств, которые доверяли информации украинцев. Этот акт - это подарок для тех, кто не верит историям, о которых сообщают авторитетные СМИ. Недаром Кристоф Делуар, глава "Репортеров без границ", осудил операцию СБУ. Властям всегда опасно играть с фактами и использовать журналистов для своих подделок.

Громкая фейковая история может в конечном итоге оказаться подарком для Кремля. Там уже несколько лет традиционно обвиняют украинцев в подтасовке фактов и "информационной войне".

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Если СБУ может одурачить мировую общественность предполагаемым убийством Бабченко, почему же она не может сделать то же самое и с самолетом MH17? Этот вопрос вписывается в логику Кремля. Официальная Москва в связи с инсценированным убийством заявила об антироссийской провокации.

Неужели у Киева не было другого способа спасти Бабченко - не ставя под удар доверие к украинским властям и международным СМИ? На этот вопрос киевским властям еще предстоит ответить - как и на вопрос о том, как продвигается расследование совершенного два года назад в Киеве убийства критиковавшего Кремль журналиста Павла Шеремета. Пока Украина не показала каких-либо впечатляющих результатов.

La Vanguardia: Сценарий, достойный Голливуда



События приняли оборот, достойный Голливуда: в среду украинские власти объявили на пресс-конференции, что эмигрировавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко, который считался погибшим, жив. Вечером во вторник украинские власти сообщили, что он был застрелен в своем доме, и указали на Кремль как на предполагаемого виновника его смерти.

Украинский премьер Владимир Гройсман обвинил Москву в преступлении, отметив, что "русская тоталитарная машина не пощадила честность и принципы" Бабченко. А глава СБУ Василий Грицак на пресс-конференции делал вид, что Бабченко мертв, пока не заявил, что вместо соболезнований родственникам хочет поздравить журналиста с "третьим днем рождения".

Находящиеся в Киеве европейские дипломатические источники, отметили, что украинская операция могла быть проведена с помощью секретных служб США и Великобритании. Реакция Кремля в свою очередь была названа антироссийской провокацией.

Со своей стороны, реакция Кремля на акцию, организованную СБУ и Бабченко, была антироссийской провокацией. "Вопросы жизни и смерти в Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике – не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима", - говорится в заявлении МИД РФ.

Neue Zürcher Zeitung: Действия украинских спецслужб просто шокируют



Хотя СБУ и Бабченко, кажется, убедили себя в том, что своей безумной шарадой спас жизнь репортера, но от этого многочисленные вопросы относительно этого маневра никуда не исчезают. Этот процесс также помогает подорвать доверие к государству и СМИ, которые доверяют госорганам по умолчанию. С учетом российско-украинского конфликта, раздуваемой Москвой пропаганды и контрпропаганды, действия украинских властей особо шокируют.

Те, кто всегда занимает сторону России, будут не раз теперь ссылаться на эту историю, поскольку нельзя сказать, что СБУ незапятнанная. В войне на востоке страны, в отношениях с Россией и в ходе длившихся несколько лет внутриполитических конфликтов, предшествовавших Майдану 2013-2014 годов, спецслужба постоянно действовала беспринципно, ее обвиняли в нарушении прав человека и политических интригах.

Это не значит, что жизни и здоровью Бабченко не угрожает опасность: публичный настрой против официальной линии России токсичен. Кроме того, события последних дней, связанные с Бабченко, показывают, насколько разрушены российско-украинские отношения и насколько зациклена украинская политика на враге из Москвы.

The Washington Post: Украинские спецслужбы опустились до уровня российских



Одна из причин, почему демократический страны так плохо реагируют на грубую российскую дезинформацию, заключается в том, что они не имеют ясной формы контр-удара по принципу "око за око". Российский президент солгал о вторжении в Украину, например - мужчины в форме, расползающиеся по всему Крыму, были просто "солдатами в отпуске, которые купили свою военную технику в магазинах". Когда несколько месяцев спустя он вручил медали тем же самым солдатам, какой могла бы стать адекватная, взвешенная реакциея? Взрыв фальшивых новостей? Рассказ безумных историй про Путина, просто чтобы увидеть, какие из них приживутся?

До сих пор большинство западных правительств официально избегали публичного троллинга и открытого обмана, которые в РФ используют на регулярной основе. Вместо того, чтобы производить дезинформацию для противодействия дезинформации, большинство ведущих западных журналистов усилили проверку фактов, полагая, что во все более нестабильном мире они должны придерживаться, насколько это возможно, истины.

Но сейчас украинские спецслужбы нарушили табу и самостоятельно провернули масштабный троллинг-сюрприз. Вот как выглядит операция по борьбе с дезинформацией.

По сути, эта операция имела больше общего с российской операцией, или даже со старомодной советской операцией, чем готовы признать украинские власти. Конечно, украинские спецслужбы, наконец, заставили русских выглядеть глупыми и сами выглядели умными. Цель была благородной, но выбранное средство приведет к еще большему снижению и без того микроскопического уровня доверия украинцев к их правительству и СМИ.

Никто не подумал о сопутствующих рисках; никто не спросил, поверит ли теперь кто-то службам безопасности в следующий раз, когда они сообщат о смерти журналиста. В стране, где журналистов действительно убивают, вряд ли кто-то поверит прессе - и уж точно не поверит Бабченко. Неясно, простят ли иностранные дипломаты, бросившиеся выражать сочувствие, украинское правительство. Никто пока не объяснил, почему не нашлось менее изощренного и менее провокационного способа поймать преступника. Это показательный пример: вот что произойдет, если вы хотите троллить русских, используя их методы. И вот та высокая цена, которую вы можете заплатить.