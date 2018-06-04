"Позорно слушать речи Порошенко": эксперт объяснил, почему "Джавелины" не помогут Украине

4 июня 2018, 05:31

Геннадий Друзенко ожидает обострения на востоке страны сразу после ЧМ-2018.

"Джавелины" не являются панацеей для Украины.

Президент России Владимир Путин не пойдет на уступки в вопросе решения конфликта на Донбассе, так как для этого просто нет причин.

Такое мнение высказал юрист-международник Геннадий Друзенко, 24 канал.

В связи с этим эксперт ожидает обострения на востоке страны сразу после Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

"Классика жанра еще от Гитлера, которая присуща России: проводим олимпиаду/чемпионат, а потом начинаем экспансию на Донбассе. Противоракетные американские комплексы "Джавелин" – хорошо, но надо повышать уровень Вооруженных сил, развивать ВПК и готовиться к серьезным испытаниям", – отметил эксперт.

Впрочем, на полномасштабное наступление на Донбассе Путин не пойдет, считает он. Хотя с другой стороны, у Путина нет никаких аргументов и для того, чтобы идти на уступки.

"Российская экономика адаптировалась к санкциям. Это видно по всем цифрам. Для сельского хозяйства санкции даже стали стимулом для поднятия внутреннего производства. Новых более мощных санкций ЕС не будет вводить – а это главный торговый партнер России. Удалось бы удержать нынешние. Поэтому убедительных аргументов для того, чтобы Путин изменил свою агрессивную политику – нет", – заявил международник.

Он подчеркнул, что не стоит надеяться, что кто-то другой что-то решит за украинцев за дипломатическими столами. "Пятый год войны показывает, что мы не сделали самого элементарного – не достигли простого прекращения обстрелов, несмотря на более чем двадцать объявлений о перемирии", – напомнил Друзенко.

По его словам, позорно слушать, когда Порошенко постоянно повторяет, что нет военного решения конфликта. Нет исключительно военного решения, но точно нет решения конфликта без военной составляющей, убежден он.

Отметим, что ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путин не решится на крупномасштабное военное вторжение в Украину из-за перспективы усиления санкций против РФ, которые последуют вслед за подобными действиями. Политолог отметил, что динамику конфликта на Донбассе можно отследить независимо от политических решений.

Напомним, во время первых испытаний Javelin президент Петр Порошенко отметил, что "это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск".

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Донбасс Россия Украина ЧМ-2018 Javelin Джавелин Чемпионат мира-2018 Геннадий Друзенко
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