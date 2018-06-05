В Раде выразили готовность вернуть Москве воевавших за "Л/ДНР" россиян

Украина готова передать Москве 23 россиянина, осужденных на территории Украины, в обмен на режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе заседания согласительного совета в парламенте, которое транслировал канал "112 Украина".

"Во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к Российской Федерации с инициативой. Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку террористических актов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы готовы передать их России ради освобождения (Олега) Сенцова, (Александра) Кольченко, (Николая) Карпюка, (Станислава) Клыха, (Павла) Гриба", - сказала Геращенко.

В Кремле воздержались от комментариев о готовности России обменять Олега Сенцова на осужденных в Украине граждан РФ. "Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая работает", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по делу "крымских террористов", голодает уже 22-й день. Его требования - освободить всех украинских политзаключенных (64 человека) на территории России. В его поддержку голодовку также объявили осужденный вместе с ним антифашист Александр Кольченко, осужденный по тому же делу "крымских террористов" антифашист Александр Шумков и фигурант "дела 26 марта" Станислав Зимовец.

Накануне состоялась первая за четыре года встреча матерей украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Александра Кольченко, на которой было записано обращение к президенту Петру Порошенко. "Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - обратилась Людмила Сенцова к украинскому президенту.