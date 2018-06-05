Стало известно, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду - опрос

В Верховную Раду нового, IX созыва, в случае проведения парламентских выборов в мае нынешнего года, прошли бы восемь политических сил.

Такие результаты были получены в результате совместного опроса фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службы "Центра Разумкова", сообщает "УНИАН".

Участвовать в голосовании на выборах в Раду 65% респондентов, а не готовы – 19%. Среди политических партий больше всего голосов получила бы "Батькивщина" (12,6%) и партия "Гражданская позиция" (10,7%). Далее идет "Оппозиционный блок" - 8,5%, "За жизнь" - 8,1%, "Радикальная партия" −7,9%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность"" − 7,8%. Также весьма близки к прохождению избирательного барьера также "Самопомощь" (5,1%) и новая партия "Слуга народа" (5,0%).

Напомним, ранее стало известно о том, какие партии возглавляют рейтинг электроральных предпочтений украинцев.