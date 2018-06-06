Обслуживая интересы внешних сил, власть обрекает украинцев на голодную смерть - Рабинович

6 июня 2018, 09:54

Лидер партии "За життя" считает, что причины катастрофического положения дел в Украине – в ненасытности олигархов и внешнем воздействии.

Вадим Рабинович.

Ненасытность олигархов и подрывная деятельность транснациональных корпораций обрекают украинский народ на голодную смерть – ведь именно их усилиями Украина вошла в ТОП-10 стран, граждане которых тратят почти все заработанное на продукты.

Такое мнение в своем Facebook высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"О "победах" нынешней власти можно говорить бесконечно. Ведь таких феноменальных результатов по убиению страны не удавалось достигнуть еще никому! И вот очередное их "достижение" – Украина вошла в ТОП-10 стран, где граждане тратят большую часть дохода на продукты. По данным министерства сельского хозяйства США, в 2016-м украинцы потратили на продукты 38% от всех доходов. Вдумайтесь – больше нас на продукты тратят только в Пакистане (41,9%) и Нигерии (58,9%)!" – сообщил Рабинович.

Он задался вопросом, как можно так руководить страной, что у нас зарплаты самые низкие, а продукты – едва ли не самые дорогие в мире?

"Объясните мне, пожалуйста, как так получилось, что с такими "успешными" реформами и бюджетом "развития" во всех рейтингах мы можем "обогнать" если не Пакистан и Нигерию, то максимум Гватемалу и Буркина-Фасо? Как так получилось, что уровень жизни в государстве с огромным потенциалом хуже, чем в самых бедных странах Африки и Азии? И почему в других странах, где зарплаты гораздо выше наших, на питание тратят намного меньше: США – 6,3%; Сингапур – 6,7%; Великобритания – 8,1%; Швейцария – 8,7%? А мы же, с нашей самой низкой зарплатой в мире, должны практически всю ее отдавать на пропитание", – констатировал политик.

При этом, по его информации, последние данные Укрстата за 3-й квартал 2017 года еще более ужасающие.

"Согласно Укрстату, на продукты украинцы тратят 46,1% от всех доходов! То есть фактически половина заработанного уходит на то, чтобы просто не умереть с голоду! А если прибавить к этому расходы на коммуналку и транспорт, то получается, что в конце месяца человек остается ни с чем. Если выжил – уже хорошо! Вот оно – истинное отношение власти к украинцам", – подчеркнул народный депутат.

Он также предупредил, что в скором времени на питание украинцам придется тратить еще больше, ведь стоимость продуктов продолжает расти.

"Казалось бы, куда уже хуже – но для зажравшихся нет предела. Так, в Украине с начала года подорожала свекла (на 55,8%), капуста (в 2,3 раза), картофель (на 33%). Кроме того, за эти 4,5 месяца также прибавили в цене практически все виды мяса: говядина – на 14,3%, свинина – на 7,6%. Но власть, естественно, уверена, что проблема не в их бездумной экономической политике, просто "украинцы слишком много едят". Конечно, если чиновники со своими заоблачными зарплатами тратят на продукты какой-то 1%, то им будет казаться, что остальные просто "много жрут". А то, что только у них морды становятся шире, они не видят!" – возмутился лидер партии "За життя".

Политик уверен: причины такого катастрофического положения дел в Украине – в ненасытности олигархов и внешнем воздействии.

"Олигархи, грабившие страну более 20 лет, распродают ее по частям транснациональным корпорациям, которые только и ждут, когда Украина окончательно превратится в сырьевой придаток. А наша власть, в своем старании угодить им, выслужиться перед МВФ, не дай бог не обидеть "западных партнеров", довела украинцев до полной нищеты – и продолжает уничтожение своего народа. Оглянитесь вокруг! Сегодня старики вынуждены рыться в мусорных баках, чтобы не умереть с голоду, а молодежь – уезжать за границу в поисках достойного заработка", – отметил парламентарий.

По его мнению, Украине пора начать действовать исключительно в своих интересах, но для этого нужно на выборах проголосовать за новых людей.

"Мы должны перестать обслуживать интересы внешних сил! У Украины есть свои интересы – и они должны быть для нас во главе угла. Поверьте, у нас достаточно средств для того, чтобы уже сейчас значительно улучшить качество жизни украинцев без участия различных международных "помощников". Нам надо только пойти на выборы и проголосовать за новых людей, которые не будут грабить, убивать и продавать собственный народ, надо проголосовать "За життя", а не за выживание. И после победы на выборах мы обязательно вернем все украденное народу!" – резюмировал Вадим Рабинович.

Ранее Рабинович назвал свой рецепт решения судебной проблемы в Украине.

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Украина Вадим Рабинович За життя Укрстат
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