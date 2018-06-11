Рабинович предложит Раде отменить "коммуналку" для пенсионеров

11 июня 2018, 10:44

Политик подаст в парламент соответствующий законопроект.

Власть должна по примеру соседних стран снять с пожилых и нетрудоспособных граждан непосильную оплату коммунальных услуг. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112 Украина", добавив, что об этом будет новый законопроект, который он подаст в Верховную Раду.

"Я не понимаю, как можно не индексировать зарплаты. Если вы видите, что благодаря вашему хозяйствованию человек может за 100 гривен купить на 20 процентов меньше продуктов, чем ранее, то вы обязаны компенсировать эти 20% гражданину! Это основа социальной политики любого государства! Не почитаемый у нас президент Беларуси Александр Лукашенко уже отменил оплату коммунальных услуг для пожилых людей, в РФ тоже после достижения человеком 70-летнего возраста оплата коммунальных услуг производиться не будет. А чем мы хуже? Я подаю аналогичный законопроект в парламент, потому что считаю, что мы имеем все возможности отменить оплату коммунальных платежей для пенсионеров, и предлагаю депутатскому корпусу поддержать мою инициативу, а не идти на поводу у правительства, которое борется с бедностью не путем повышения социальных стандартов, а уничтожая народ своими "реформами", – заявил политик.

Он подчеркнул, что виноватых в нынешней непростой экономической ситуации нужно искать не только в Кабмине, но и в Верховной Раде.

"Оплата "коммуналки" пенсионерами – это лишняя вилла или яхта, это выросший счет где-то в офшоре. Хочу напомнить, что наши "оппозиционеры" сидят на виллах за рубежом, которые купили на награбленные у украинского народа деньги. Деньги, которые депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Сергей Левочкин отнимают у украинцев благодаря повышению тарифов на газ для населения, ведь они же являются владельцами газораспределительных компаний. А наши "патриоты" у власти им в этом активно помогают – в обмен на поддержку при голосовании за нужные власти законы. Но нельзя жить и грабить народ в своей стране только потому, что ты в хороших отношениях с представителями нынешней власти. Нужно же быть в хороших отношениях с законом, а с этим у "оппозиционеров" действительно есть проблемы – и история с арестом виллы Левочкина во Франции – очередное тому подтверждение",– констатировал Вадим Рабинович.

При этом, по мнению лидера партии "За життя", кадровые перестановки в правительстве являются лишь внутренними дрязгами и никакого положительного эффекта для экономики не несут.

"Отправленный в отставку министр финансов Александр Данилюк не сделал ничего хорошего для нашей страны, а его увольнение связано лишь с борьбой за потоки внутри самого Кабмина. Все знают, что контроль над Государственной фискальной службой стал камнем преткновения между ним и премьер-министром Владимиром Гройсманом. А по факту – и Гройсман, и Данилюк – одного поля ягоды, именно они выстроили губительную экономическую политику, из-за которой страдают миллионы украинцев", – убежден народный депутат.

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