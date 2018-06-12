Рабинович предложил способ вернуть заробитчан в Украину

12 июня 2018, 10:19

Депутат выступил за возвращение ключевых предприятий под контроль государства.

Сегодня в Украине сложилась катастрофическая ситуация, при которой граждане буквально бегут из страны. И только построение сильного государства и возврат стратегических предприятий в госсобственность способны преломить эту тенденцию. Об этом в своей колонке для РБК-Украина пишет народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Украина – богатейшая страна с огромным потенциалом. Но человеческий потенциал государства не используется, поскольку те, кто сегодня находится у власти, действуют не в интересах народа, а лишь обслуживают олигархов и транснациональные корпорации. А им на украинцев наплевать – им лишь бы выкачать из нас побольше. Нахапать здесь сотни миллиардов, выжать нас до нитки и оставить умирать в нищете – это их бизнес-план, и он давно и успешно для них работает", – отметил Рабинович.

В итоге, по его словам, из страны бегут в основном ценные кадры – активные люди с опытом и образованием.

"Реальные объемы миграции никто, естественно, официально не называет. Но по неофициальным данным, на сегодняшний день около 10 млн украинцев работают за границей. Это угрожающие для экономики страны цифры! А учитывая то, какими бешеными темпами сокращается население (только в 2017 – минус 200 тыс. человек), то скоро в Украине вообще никого не останется. Тот, кто умудрится каким-то чудом выжить под гнетом олигархов и международных корпораций, просто сбежит", – констатировал политик.

По его словам, чтобы прекратить масштабную трудовую миграцию и вернуть квалифицированные кадры в Украину, надо построить сильное государство, которое будет способно наладить дела, так что каждый украинец сам захочет вернуться и поднимать свою страну.

"Для того чтобы вернулись работники промышленного и аграрного секторов, необходимо, прежде всего, возвратить стратегические предприятия под контроль государства и не допустить принятия закона о продаже земли в угоду международных картелей. Приватизированные стратегические объекты и распроданная земля – это верная гибель украинского народа и страны!" – уверен парламентарий.

Народный депутат предложил возвратить ключевые предприятия под контроль государства и поставить туда опытных менеджеров, в том числе и из тех, кто вернется в Украину.

"Это поспособствует развитию стратегических отраслей: транзитно-транспортного сектора, космической сферы, станкостроения, робототехники, сферы IT, военно-промышленного комплекса, аграрного сектора и других, а также поможет увеличить заработные платы, создать тысячи рабочих мест и начать наконец-то реальное развитие экономики. Вернув украинцев на Родину, предоставив им работу и обеспечив их достойными зарплатами и пенсиями, мы в реальные сроки построим в Украине одну из сильнейших экономик мира, которой будут завидовать другие страны!" – заключил Вадим Рабинович.

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