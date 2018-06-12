Особняк Порошенко теперь с дрона не снимешь: зачем запретили беспилотники в Украине

Украинские власти существенно ограничили использование беспилотников.

Правила ужесточили настолько, что теперь без специального разрешения запускать дроны можно лишь на отдаленных пустырях или в парках. Но самое главное – отныне де-факто запрещено летать над домами VIP-чиновников, если к таковым приставлена госохрана. То есть журналистам и простым украинцам станет намного сложнее узнавать правду об элитных поместьях, пишет Страна.ua.

При этом правоохранители имеют право в любом месте изъять беспилотник и проверить, что владелец на него заснял. "Под предлогом национальной безопасности власть таким образом надежно прикрылась с воздуха – места, где не защищают ни заборы, ни охрана", – отмечает издание.

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Закрытие неба для дронов может ударить не только по информированности общества, но и по украинской разработке беспилотников. Так как новые правила затрудняют их коммерческое использование, заодно лишая производителей прибылей.

Как теперь будут летать беспилотники в Украине

Новые правила обнародованы на сайте Авиаслужбы Украины. Согласно ним, беспилотники весом до 2 кг могут летать без разрешительных документов – однако при соблюдении ряда серьезных требований:

1) полеты разрешены лишь днем;

2) запрещаются полеты над объектами, которые находятся под охраной Минобороны, МВД, пограничной службы, СБУ и других военных и правоохранительных органов;

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3) запрещено летать над промышленными зонами, дорогами государственного значения, железнодорожными станциями, морскими портами, электростанциями, хранилищами топлива, а также над колониями, исправительными центрами и СИЗО;

4) запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, антитеррористических и специальных операций. В этом же пункте – "полеты не выполняются в зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

5) центральные улицы населенных пунктов, ж/д-дороги государственного и регионального значения, а также линии электропередачи пересекать можно, а вот летать над ними нельзя;

6) также документе упоминается запрет полетов над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами" – без уточнения.

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Летать над указанными объектами можно лишь при условии разрешения от соответствующего ведомства, собственника, администрации и т.п.

Документ также определяет максимальную высоту полета – 50 м, скорость – 160 км/ч, расстояние от пилота – не более 500 м. А также определяет расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 м, для лиц до 12 лет — не ближе 50 м, для групп свыше 12 человек — не ближе 150 м.

Причем если с зоной ООС на Донбассе или местами проведения спецопераций полиции или СБУ все примерно понятно, то пункт №4, в котором речь идет о запрете полетов над "зоной безопасности" VIP-персон, вызвал вполне однозначное толкование. "Дом Петра Порошенко с беспилотника теперь не снимешь", – резюмирует издание.

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