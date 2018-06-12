Особняк Порошенко теперь с дрона не снимешь: зачем запретили беспилотники в Украине

12 июня 2018, 19:21

Закрытие неба для дронов может ударить не только по информированности общества, но и по украинской разработке беспилотников.

В Украине ввели запрет на беспилотники.

Украинские власти существенно ограничили использование беспилотников.

Правила ужесточили настолько, что теперь без специального разрешения запускать дроны можно лишь на отдаленных пустырях или в парках. Но самое главное – отныне де-факто запрещено летать над домами VIP-чиновников, если к таковым приставлена госохрана. То есть журналистам и простым украинцам станет намного сложнее узнавать правду об элитных поместьях, пишет Страна.ua.

При этом правоохранители имеют право в любом месте изъять беспилотник и проверить, что владелец на него заснял. "Под предлогом национальной безопасности власть таким образом надежно прикрылась с воздуха – места, где не защищают ни заборы, ни охрана", – отмечает издание.

Читайте также С дрона засняли вероятное имение Януковича под Москвой, опубликовано видео

Закрытие неба для дронов может ударить не только по информированности общества, но и по украинской разработке беспилотников. Так как новые правила затрудняют их коммерческое использование, заодно лишая производителей прибылей.

Как теперь будут летать беспилотники в Украине

Новые правила обнародованы на сайте Авиаслужбы Украины. Согласно ним, беспилотники весом до 2 кг могут летать без разрешительных документов – однако при соблюдении ряда серьезных требований:

1) полеты разрешены лишь днем;

2) запрещаются полеты над объектами, которые находятся под охраной Минобороны, МВД, пограничной службы, СБУ и других военных и правоохранительных органов;

Читайте также СМИ выяснили, как выглядят усадьбы беглых чиновников Януковича, видео

3) запрещено летать над промышленными зонами, дорогами государственного значения, железнодорожными станциями, морскими портами, электростанциями, хранилищами топлива, а также над колониями, исправительными центрами и СИЗО;

4) запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, антитеррористических и специальных операций. В этом же пункте – "полеты не выполняются в зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

5) центральные улицы населенных пунктов, ж/д-дороги государственного и регионального значения, а также линии электропередачи пересекать можно, а вот летать над ними нельзя;

6) также документе упоминается запрет полетов над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами" – без уточнения.

Читайте также "Стиль Пшонки". В сети показали записанный на тестя особняк Луценко: фото

Летать над указанными объектами можно лишь при условии разрешения от соответствующего ведомства, собственника, администрации и т.п.

Документ также определяет максимальную высоту полета – 50 м, скорость – 160 км/ч, расстояние от пилота – не более 500 м. А также определяет расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 м, для лиц до 12 лет — не ближе 50 м, для групп свыше 12 человек — не ближе 150 м.

Причем если с зоной ООС на Донбассе или местами проведения спецопераций полиции или СБУ все примерно понятно, то пункт №4, в котором речь идет о запрете полетов над "зоной безопасности" VIP-персон, вызвал вполне однозначное толкование. "Дом Петра Порошенко с беспилотника теперь не снимешь", – резюмирует издание.

Читайте также Квартиры в столице, особняк и земля под Киевом: СМИ нашли тайное состояния родни Ляшко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина беспилотник запрет дрон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять