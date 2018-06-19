На шоу "Кандидат" украинцы определят пять главных проблем Украины - Рабинович

До старта социально-политического проекта "Кандидат" состоится телемост со всеми городами Украины, в ходе которого украинцы помогут определить 5 основных проблем страны. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112 Украина". Напомним, победитель шоу "Кандидат" получит место в партийном списке его политсилы.

"Вот сейчас мы снимаем проект "Кандидат" вместе с каналом "112 Украина". Проект, благодаря которому один обычный человек выберется наверх. Но для построения страны нужна целая команда квалифицированных управленцев. Поэтому мы договорились со "112 Украина", что до начала "Кандидата" еще летом мы презентуем этот проект в большом таком формате – часа на 3-4. Во время презентации мы включим все города Украины, где будем разговаривать с гражданами, и определим вместе с ними в прямом эфире 5 основных проблем, которые стоят перед нашим государством", – сообщил политик.

Кроме того, по словам парламентария, телезрители в прямом эфире смогут назвать 5 лучших менеджеров страны по каждому направлению.

"И также телезрители мне в прямом эфире назовут пятерку менеджеров по каждому направлению, которых они считают лучшими в стране для решения наших вопросов. А я обязуюсь принять их волю, даже если мне кто-то не сильно нравится. У меня есть право вето на проекте "Кандидат", но не будет его на этом большом телевизионном вечере, который мы устраиваем", – констатировал нардеп.

Также он прокомментировал рейтинг недоверия украинцев, который показал, что большинство граждан не доверяет ни одному органу нынешней власти.

"Социологи показали нам в цифрах ситуацию краха доверия государству. Украинцы не доверяют ни судам, ни президенту, ни премьер-министру, ни Верховной Раде, ни правоохранителям. И не доверяет не 51%, а не доверяет подавляющее большинство. И вот с этого начинаются наши проблемы. Власть, деятельностью которой не довольны практически 75% людей, живущих в стране, должна была уйти. Но они не ушли. Потому что у нас есть одна глобальная проблема: у нас дорвавшаяся до власти партия, которая победила на выборах, считает, что Украина – это ее завоеванный город, и в течение 4 лет они могут творить, что хотят. Но я хочу им напомнить, что это не их министерства и не их кресла. Они всего лишь менеджеры, нанятые народом Украины для эффективной работы страны, для улучшения общего благосостояния граждан. Но вместо этого они государство разворовывают и добивают!" – выразил негодование лидер "За життя".

По его мнению, одной из главных проблем Украины является кумовство во власти – именно из-за него страна не может развиваться.

"Я повторю свою политическую аксиому. Одна из глобальных проблем Украины заключается в том, что приходящий политик, который одержал победу на выборах, расставляет на всех местах кума, свата, брата или еще какого-то знакомого, которого попросили устроить на работу. Или еще потому, что он лично предан. Скажите мне, пожалуйста, как "лично предан" может нормально управлять какой-то системой, в которой он ничего не понимает. Их наставили на гребне Революции Достоинства. Но тогда люди стояли, чтобы стало жить лучше, а не для того, чтобы в очередной раз подняли тарифы", – подытожил Вадим Рабинович.

Отметим, что в эфир телеканала "112 Украина" проект "Кандидат" выйдет во второй половине августа 2018 года.