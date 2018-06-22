В суде над Януковичем рассказали о планах ликвидации экс-президента

В 2014 году во время бегства экс-президента Виктора Януковича из Украины для его захвата в плен или ликвидации в Крым прилетал самолет с боевиками, среди которых были англоязычные люди.

"В Крым прибыл Аваков и Наливайченко. С ними были "Альфа". Также прибыл самолет с боевиками, среди которых были англоязычные люди. Они планировали взять в плен президента или же ликвидировать", — рассказал бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий на допросе в Оболонском суде Киева.

Он поведал, что во время событий на Майдане поступала информация относительно угрозы здоровью и жизни Януковича, поэтому экс-президент постоянно находился под усиленной охраной, сообщает ТСН.

По его словам, также поступала информации о готовящемся покушении на Янукович в Харькове на "съезде депутатов".

"Павленко (экс-начальник штаба охраны, — ред.) сообщил, что в тот день на 9:00 в зале уже находились около 200 человек, и никто не мог сказать, кто конкретно эти люди. Павленко также сказал, что есть информация, что среди этих людей есть лица, задачей которых является ликвидация президента", — подчеркнул Бернацкий.

Он добавил, что якобы в резиденцию, где находился Янукович, направлялись радикалы, которые призывали "ликвидировать президента".

Напомним, ранее бывший руководитель внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк заявил о том, что встречался с беглым экс-президентом Виктором Януковичем в Ростове для обсуждения возможности участия вооруженных сил РФ "в миротворческой миссии на территории Украины".