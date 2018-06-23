Дело Савченко: суд принял решение по ходатайствам об изменении меры пресечения

В пятницу, 22 июня, Шевченковский районный суд принял решение оставить под стражей внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко.

Суд вынес решение по ходатайствам защитников Савченко, отказав им в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.

При этом в судебном постановлении суд обязал СБУ проверить факты якобы принудительного отбора образцов крови у Савченко в следственном изоляторе СБУ, о чем сегодня Савченко заявляла в суде, сообщает УНИАН.

Напомним, СБУ задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко.

Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.