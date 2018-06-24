Политолог назвал "бонус", который Путин хочет получить за обмен Сенцова

От освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в РФ, президент России Владимир Путин хочет получить определенный бонус, заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, если бы Путин не хотел обсуждать тему обмена, то он не стал бы вести такие переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

"Судя по всему, какое-то согласование дальнейшей судьбы Сенцова происходит", — отметил Фесенко.

Он добавил, что Путин хочет обменять Сенцова на взятого под стражу в Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, пишет 24tv.ua.

Недавно Порошенко по телефону поговорил с Путиным и призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных РФ территориях.