В Украине растет оборот оружия из зоны АТО - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украину стремительно наводняет оружие из нынешней зоны Операции Объединенных сил (ООС).

По его данным, неучтенного оружия уже как минимум 400 тысяч единиц – и это не предел.

"У нас в стране за четыре последних года возбуждено более 40 тыс. дел за незаконный оборот оружия. Я сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Тогда откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? И это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% от объемов оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия за рамками права. Убежден, это оружие из зоны АТО", — рассказал Матиос в интервью изданию The Insider