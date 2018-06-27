В Украине растет оборот оружия из зоны АТО - Матиос

Главный военный прокурор обеспокен ростом неучтенного оружия.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украину стремительно наводняет оружие из нынешней зоны Операции Объединенных сил (ООС).
По его данным, неучтенного оружия уже как минимум 400 тысяч единиц – и это не предел.
"У нас в стране за четыре последних года возбуждено более 40 тыс. дел за незаконный оборот оружия. Я сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Тогда откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? И это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% от объемов оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия за рамками права. Убежден, это оружие из зоны АТО", — рассказал Матиос в интервью изданию The Insider