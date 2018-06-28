"Некуцые" подарки: детям нового главы Донецкой ОВГА подарили элитную недвижимость и землю – СМИ

28 июня 2018, 12:08

Сам новый донецкий губернатор ездит на авто Volkswagen Touareg.

Порошенко назначил Куця главой ОВГА в июне.

Новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал-майор Службы безопасности Украины Александр Куць стал 22 июня.

Так как декларации сотрудников СБУ засекречены, то его доходы журналисты анализировали по данным из открытых источников, пишет Bihus.Info.

В сентябре 2017 году отец, брат и вероятная супруга генерала Екатерина Куць основали обслуживающий кооператив "Садовое общество "Садиба" в селе Лесники под Киевом. Юрлицо зарегистрировано в 90-метровом здании.

Этим зданием, а также землей площадью в 10 соток под ним, владеют дети Куця – Анастасия и Александр. Эту недвижимость им подарили 6 декабря прошлого года.

Причем это был не единственный подарок для них в тот день: им презентовали квартиру в жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал" площадью 98 кв. м. Цены тут стартуют от 44 тыс. грн/кв. м. Таким образом, стоимость жилья составляет порядка 4,3 млн грн.

Читайте также Пророссийские террористы напуганы новым главой Донецкой ОВГА

По информации из открытого реестра МВД, новый донецкий губернатор ездит на авто Volkswagen Touareg 2007 г. в. У Екатерины Куць – микроавтобус Volkswagen Multivan 2010 года. Ориентировочная стоимость этих машин на сегодня составляет порядка 35-40 тыс. долларов.

До своего назначения Куць возглавлял Главное управление СБУ в Донецкой области в 2015-2017 годах. Перед этим год проработал начальником спецслужбы Киевской области. В 2009-2014 годах занимал должность зама начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, 11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности, которую в скором времени одобрил глава государства.

Затем 19 июня президент назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
дети декларация подарки Донецка область ОВГА Александр Куць
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять