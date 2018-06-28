"Некуцые" подарки: детям нового главы Донецкой ОВГА подарили элитную недвижимость и землю – СМИ

Новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал-майор Службы безопасности Украины Александр Куць стал 22 июня.

Так как декларации сотрудников СБУ засекречены, то его доходы журналисты анализировали по данным из открытых источников, пишет Bihus.Info.

В сентябре 2017 году отец, брат и вероятная супруга генерала Екатерина Куць основали обслуживающий кооператив "Садовое общество "Садиба" в селе Лесники под Киевом. Юрлицо зарегистрировано в 90-метровом здании.

Этим зданием, а также землей площадью в 10 соток под ним, владеют дети Куця – Анастасия и Александр. Эту недвижимость им подарили 6 декабря прошлого года.

Причем это был не единственный подарок для них в тот день: им презентовали квартиру в жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал" площадью 98 кв. м. Цены тут стартуют от 44 тыс. грн/кв. м. Таким образом, стоимость жилья составляет порядка 4,3 млн грн.

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По информации из открытого реестра МВД, новый донецкий губернатор ездит на авто Volkswagen Touareg 2007 г. в. У Екатерины Куць – микроавтобус Volkswagen Multivan 2010 года. Ориентировочная стоимость этих машин на сегодня составляет порядка 35-40 тыс. долларов.

До своего назначения Куць возглавлял Главное управление СБУ в Донецкой области в 2015-2017 годах. Перед этим год проработал начальником спецслужбы Киевской области. В 2009-2014 годах занимал должность зама начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, 11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности, которую в скором времени одобрил глава государства.

Затем 19 июня президент назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.