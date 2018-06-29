США усилят давление на Россию после встречи Трампа и Путина — Парубий

США не изменят свою позицию по Украине и усилят давление на Россию в различных сферах, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Ссылаясь на информацию полученную из Вашингтона он подчеркнул, что позиция США по поводу конфликта в Украине после встречи Трампа и Путина не изменится.

"Есть единодушная поддержка Украины в Конгрессе, есть твердая позиция и Белого дома. Может быть послан очень серьезный сигнал силы для Путина, чтобы он выводил свои войска как с Украины, так и из Молдовы и Грузии", — рассказал Парубий "Голосу Америки".

По его словам, давление США на Россию будет возрастать в разных сферах: от проекта "Северный поток-2", до предоставления Украине летального оружия.

Спикер Рады добавил, что предстоящая встреча Трампа с Путиным вызывает много вопросов и предостережений.

"Мне известно, что Путин намерен предложить Трампу план, чтобы разделить вопрос Донецкой и Луганской областей и Крыма. И второе: дать возможность допустить миротворцев (на Донбасс), но оставить там ту же администрацию, что и сегодня", — резюмировал Парубий.

Напомним, ранее Парубий предложил британским властям создать межпарламентскую группу для противодействия российской гибридной агрессии.