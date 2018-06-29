Денисова назвала число россиян, которых Украина готова обменять на украинских политзаключенных

В обмен на 23 украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, Украина готова передать РФ 23 задержанных россиян, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На пресс-конференции в Москве она выразила глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с тем, что гуманитарная миссия омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, была политизирована и заблокирована именно Россией, сообщает УНИАН.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. В экстрадиции нам отказывает РФ. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать РФ 23 россиян, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия, в обмен на 23 украинцев из российских тюрем", — добавила Денисова.

Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.

В свою очередь, Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.