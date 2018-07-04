"Крепостное право": украинцы возмутились из-за требования погашать кредиты, доставшие в наследство

В соцсетях разгорается новый скандал – из-за принятого накануне Радой закона 6027-д "О восстановлении кредитования".

Больше всего людей возмутила норма об обязательном погашении кредитов, которые достались гражданам страны в наследство.

"Наследники заемщика, умершего не погасив кредит, теперь обязаны (а не "имеют право") вступить в наследство долга и отдать за этот долг всё, чем владеют. Исключений нет", – пишут пользователи.

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А пользователь Tori Strong предупреждает: "Юристам же советую в корне пересмотреть существующую практику защиты в суде. Поскольку закон 6027-д, согласно его переходных положений, применяется и к договорам, возникшим до его принятия. Хоть это и классический абсурд – все мы учили что "закон обратной силы не имеет". Но депутаты этого не учили, поэтому им плевать".

В то же время ряд пользователей отмечают, что документ не так уж плох и достаточно справедлив. В частности, Катерина Константинова пишет: "Я считаю что не такой плохой закон. Не нравятся условия кредитов – не берите кредиты. … А как юрист, который имеет периодически дела с банковскими должниками, поддерживаю его еще больше. Может, у нас народ разучится подписывать то, что не читал, брать то, что отдавать не собирается. Умнее становятся только, если приходится платить".

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А Елена Войнич уточняет: "Никто никого не обязывает принимать наследство. Хотят избежать случаев, когда принимаются в наследство имущество или имущественные права без принятия обязательств. Что вполне соответствуют действующим положениям о том, что наследуются не только права, но и обязанности, а также ч. 1 ст 1282 "Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині", которую никто не меняет. И так можно пройтись по каждому пункту".