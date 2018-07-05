Этот кризис создан президентом искусственно - Антон Геращенко

В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены кандидатуры от всех политических фракций парламента - как правящей коалиции, так и оппозиции, поскольку в противном случае есть риск непризнания результатов выборов и разного рода манипуляций.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко во время эфира на парламентском телеканале.

Он напомнил, что фракция "Народный фронт" неоднократно публично заявляла о том, что "если есть 13-ть мест в Центральной избирательной комиссии, то президент должен подать 13-ть кандидатов, а не 14-ть".

"В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены все политические силы, как правящая коалиция, так и оппозиция. Задача Центральной избирательной комиссии – честный подсчет голосов. В том виде, как его видит президент Порошенко, - так, чтобы большинство членов ЦИК подчинялись ему лично. Соответственно, это может привести к непризнанию результатов выборов и разного рода манипуляций. Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК. Это орган, который создан для признания честных выборов", - заявил Антон Геращенко.

Представитель фракции "Народный фронт" также напомнил, что кандидатуры в новый состав ЦИК должны быть поданы президентом уже давно, поскольку срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома уже давно прошел.

"В законе о Центральной избирательной комиссии написано, что после завершения срока полномочий каждого из членов ЦИК (что происходило в 2015, 2016, 2017 гг.), президент должен безотлагательно в течение месяца вносить по одному кандидату, а не доводить до торга, который есть сейчас", - подчеркнул народный депутат.

Представитель фракции "Народный фронт" также напомнил, что кандидатуры в новый состав ЦИК должны быть поданы президентом уже давно, поскольку срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома уже давно прошел.

"В законе о Центральной избирательной комиссии написано, что после завершения срока полномочий каждого из членов ЦИК (что происходило в 2015, 2016, 2017 гг.), президент должен безотлагательно в течение месяца вносить по одному кандидату, а не доводить до торга, который есть сейчас", - подчеркнул народный депутат.

"Весь этот кризис искусственно созданная президентом. Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной Рады как высшего представительного органа народа Украины. Мы этого не допустим шантажа. Верховная Рада вернется к своей нормальной работе", - резюмировал Антон Геращенко.

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